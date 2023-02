Johanna Summer, P!nk...: les cinq disques à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Johanna Summer, « Resonanzen » ****

La pianiste allemande Johanna Summer avait fait redécouvrir Schumann il y a trois ans avec Kaleidoscop, où elle partait de musiques du compositeur romantique pour s’aventurer dans des improvisations limpides et lumineuses. Avec Resonanzen, elle emprunte le même chemin avec d’autres compositeurs. Et c’est aussi magistral. Elle réinvente ici Bach, Schubert, Ligeti, Mompou, Beethoven, Ravel, Grieg, Scriabine et Tchaïkovsky.