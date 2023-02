Podcast – Comment la guerre est-elle perçue à l’Est de l’Europe ?

Ce vendredi 24 février, cela fera un an que Vladimir Poutine a lancé son opération spéciale en Ukraine. A l’occasion de ce triste anniversaire, Le Soir vous propose une série d’articles, d’analyses et de reportages. On commence avec une immersion aux frontières orientales de l’Europe. Dans deux pays profondément différents. La Bulgarie et l’Estonie. Comment l’invasion russe est-elle perçue, des bords de la Mer Noire aux côtes de la Mer Baltique? Véronique Lamquin du service monde rentre de reportage dans ces deux pays. Elle nous raconte.