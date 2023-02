Le gouvernement flamand englué dans l’azote

L’affaire a fait moins de bruit de ce côté de la frontière linguistique, mais le gouvernement flamand est actuellement en crise au sujet de la réduction des rejets d’azote dans la nature. « Si j’étais Premier ministre, je me rendrais chez le Roi », a même indiqué vendredi le ministre-président N-VA, Jan Jambon. Un propos limpide, pour signifier que les membres de la coalition – la N-VA, l’Open VLD et le CD&V – ne peuvent plus continuer à travailler ensemble. Un conflit ouvert, rare dans une Région qui entend souvent s’ériger en modèle de gouvernance face à un Etat belge (et fédéral en particulier) défaillant. Sitôt après avoir prononcé ces mots et faute d’intervention possible du Roi dans les dossiers régionaux, le ministre-président s’est rendu à… Anvers, dans le fief de son président, Bart De Wever, où se sont réunis les présidents des trois partis de la coalition : le bourgmestre d’Anvers, donc, Egbert Lachaert et Sammy Mahdi.