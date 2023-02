Le sud de la Turquie frappé par deux nouveaux violents séismes (vidéo)

Deux nouveaux séismes de magnitudes 6,4 et 5,8 ont été enregistrés lundi soir dans la province turque de Hatay (sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 41.000 morts en Turquie, a rapporté l’agence turque de secours Afad.

L’agence de secours a appelé sur Twitter la population à rester à l’écart de la côte par précaution, mettant en garde contre le risque de submersion. La province de Hatay borde la Méditerranée, avec la ville d’Antakya dans les terres et le grand port de marchandises d’Iskenderun sur le littoral.

La première secousse, de magnitude 6,4, dont l’épicentre était situé à Defne, un district distant d’une quinzaine de minutes en voiture d’Antakya, est survenue à 20h04 (18h04) et a été très violemment ressentie par les équipes de l’AFP à Antakya et à Adana, 200 km plus au nord.

Elle a été suivie trois minutes plus tard d’une nouvelle secousse de magnitude 5,8 à Samandag, une localité côtière au sud d’Antakya, a signalé l’Afad qui redoute « une élévation du niveau de la mer jusqu’à 50 cm ».

À lire aussi Séisme en Turquie: à Kirikhan, l’équipe médicale de B-Fast a pris en charge ses premiers malades

Les secousses ont été également ressenties dans la région d’Alep, dans le nord-ouest de la Syrie, ont rapporté les correspondants de l’AFP sur place qui ont vu la population paniquée quitter les habitations et sortir dans les rues.

Un journaliste de l’AFP a vu et entendu s’écrouler plusieurs pans de murs d’immeubles déjà très endommagés et plusieurs personnes, apparemment blessées, appeler au secours.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est rendu lundi dans la province de Hatay, frontalière de la Syrie, l’une des onze provinces du sud de la Turquie affectées par le séisme du 6 février et l’une des deux seules avec Kahramanmaras où les recherches et les fouilles se poursuivent.

Les autorités turques les ont arrêtées dimanche partout ailleurs et l’espoir de retrouver des survivants est pratiquement inexistant après quatorze jours.

Selon le chef de l’Etat, plus de 118.000 bâtiments ont été détruits ou gravement endommagés.