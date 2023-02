L’Euro indoor d’Istanbul fera profil bas après le tremblement de terre

Quand le 6 février, la terre s’est mise à trembler au sud-est de la Turquie et en Syrie, faisant, au dernier bilan, plus de 45.000 morts, les dirigeants de l’Association européenne d’athlétisme (European Athletics, EA) se sont tout de suite demandé s’il était encore raisonnable de laisser la Turquie organiser l’Euro indoor, du 2 au 5 mars. N’avait-elle pas subitement d’autres soucis prioritaires ?

« Nous avons immédiatement pris contact avec les organisateurs turcs et nous étions ouverts à toute éventualité », explique Christian Milz, le directeur d’EA. « Mais ils ont insisté pour poursuivre leur mission, expliquant qu’ils voulaient montrer qu’ils existaient encore et qu’ils étaient capables d’organiser cette compétition. Après avoir reçu le feu vert du gouvernement turc, de la ville d’Istanbul et de la Fédération turque d’athlétisme, on a donc décidé de poursuivre. »