César 2023: les femmes grandes oubliées de la catégorie réalisation

Les femmes sont-elles vouées à jouer devant la caméra et à laisser les hommes mettre tout cela en forme ? C’est ce qu’on pourrait penser en voyant la liste des nominés aux César 2023 de la meilleure réalisation : Cédric Klapisch, Dominik Moll, Louis Garrel, Cédric Jimenez et Albert Serra. Que des hommes. Si les œuvres de certaines réalisatrices comme, par exemple, Alice Diop ou Valeria Bruni-Tedeschi sont bien mises en lumière dans les catégories meilleur premier film ou meilleur film, ces récompenses visent davantage un projet qu’une personne. Le travail que les femmes réalisatrices ont personnellement fourni n’est finalement pas salué alors que le prix de la meilleure réalisation reste l’un des plus prestigieux.