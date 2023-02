Challenger Pro League: Genk porte plainte contre le Standard... mais se rétracte après avoir commis la même erreur

Dès la fin du match, le club limbourgeois avait envisagé de déposer plainte contre le Standard, qui avait commis la bourde, car c’en est une, d’aligner deux joueurs non qualifiés, à savoir Buksa et Traore, transférés dans les dernières heures du mercato hivernal et qui n’étaient donc pas affiliés au club liégeois à la date de programmation du match, le 20 janvier, avant que celui-ci ne soit reporté en raison des conditions météorologiques.

Genk a toutefois retiré sa plainte lundi après s’être aperçu qu’il avait commis, lui aussi, une grossière erreur. Aligné 62 minutes et donc plus d‘une mi-temps avec l’équipe première le 17 janvier à Westerlo, Nicolas Castro ne pouvait pas jouer le même week-end-là avec Jong Genk, pas plus qu(Aziz Ouattara, qui avait joué 73 minutes au t’Kuipje. Match nul et balle au centre !