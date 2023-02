L’azote au cœur de tensions agricoles et politiques

En Flandre, le débat fait rage autour de « l’accord de l’azote », qui va restreindre drastiquement les épandages et interdire l’activité d’une quarantaine de fermes. En Wallonie, la prévention est de mise.

L’azote, fertilisant nécessaire pour le développement des plantes, est par ailleurs une particule chimique nuisible quand les quantités produites par l’agriculture intensive deviennent impossibles à gérer par nos sols. Au nord du pays, l’azote est de surcroît devenu une bombe politique (lire ci-dessous)…

Depuis des mois, les discussions autour du nouvel accord de l’azote proposé par le gouvernement flamand pourrissent en effet les relations entre les partis au pouvoir. A l’origine de ce problème se trouvent l’élevage industriel et les nombreuses fermes-usines intensives qui inondent la Flandre d’azote. L’élevage porcin est souvent pointé du doigt, car près de 95 % de la production belge provient de Flandre. 53,1 % de ce cheptel est même concentré en Flandre-Occidentale. Mais il n’est pas le seul. Un peu plus de la moitié des bovins belges sont élevés en Flandre et la majorité des élevages de volailles, en croissance, s’y trouvent aussi…