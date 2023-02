A Kiev, Joe Biden marque le soutien de l’Occident à l’Ukraine assiégée

Le secret avait été globalement bien gardé. Le voyage revêtait une telle importance qu’il méritait bien un petit mensonge : dimanche soir, la Maison-Blanche publiait un calendrier prévisionnel annonçant un lundi studieux pour Joe Biden, avant son départ le soir même pour Varsovie à bord d’Air Force One. En réalité, le président américain était déjà parti depuis 4h15 du matin, certes en direction de la Pologne, mais pour une tout autre destination : Kiev, où l’attendait son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, ému de cette visite cruciale et historique. Pour atteindre la capitale d’un pays en guerre, le locataire du Bureau ovale avait enchaîné huit heures de vol, non jusqu’à Varsovie mais la frontière polonaise, puis dix heures de train, jugé plus sûr que l’avion, jusqu’à la capitale ukrainienne.