Mangas: Heiji Matsumoto rêvait de voyage dans l’espace

Il ne sortait pas sans, vissé sur la tête, son calot noir brodé d’une tête de mort, le sigle qui barrait la cape de son personnage emblématique Albator. Le symbole, pour Heiji Matsumoto, de la liberté et sa manière de dire et de rappeler qu’« il faut vivre sans regrets ». Le mangaka est décédé la semaine dernière, à l’âge de 85 ans, d’une insuffisance cardiaque. Sans regret, mais sans avoir pu réaliser son rêve ultime d’un voyage dans l’espace, avec ou sans retour. Né en 1938 sur l’île de Kyushu, au sud du Japon, Akira Matsumoto – de son vrai prénom – se passionne très jeune pour le dessin, alors qu’il se rêvait d’abord aviateur, comme son père, pilote de l’armée impériale japonaise. Empêché par une mauvaise vue, il se tourne très tôt vers son autre vocation et commence par publier ses dessins dans des magazines et journaux locaux. Talent précoce, il est repéré à 15 ans pour son premier manga Les aventures d’une abeille.