La transition écologique des Etats-Unis est lancée

Joe Biden est en train de réussir là où son prédécesseur démocrate, Barack Obama, avait échoué : un de ses plus ambitieux projets législatifs, l’Inflation Reduction Act (IRA), pourrait bouleverser le paysage économique et industriel des Etats-Unis dans les années à venir. Avec 374 milliards de dollars – une somme absolument faramineuse – débloqués sous forme de subventions, prêts bonifiés et crédits d’impôts sur dix ans pour inciter les entreprises à entamer leur propre révolution environnementale, développer les technologies propres et s’affranchir des énergies fossiles, tout en privilégiant le « made in America ». A peine six mois se sont écoulés depuis la promulgation de la loi, le 16 août 2022, et les premiers chiffres laissent songeur : d’après un rapport de l’American Clean Power, un groupe de pression dédié aux énergies renouvelables, 40 milliards de dollars d’investissements auraient déjà été générés, ainsi que 7.000 nouveaux emplois alors que ces incitations entraient en vigueur au 1er janvier.