Comment l’Union Saint-Gilloise va devoir se remettre de la claque liégeoise

Lourdement battus par le Standard ce week-end, les Saint-Gillois, qui n’avaient plus perdu en championnat depuis le 11 septembre 2022, vont devoir rapidement se remobiliser.

Ce samedi soir, à l’issue de la sèche défaite face au Standard 2-4, les Unionistes n’avaient, déjà, qu’une seule chose en tête : se rattraper face à Westerlo le week-end prochain. « Il faut certes savoir perdre », lâchait ainsi le milieu de terrain Cameron Puertas. « Mais il faut aussi savoir répondre, et essayer de retrouver la victoire le plus vite possible. »

« Espérons qu’on puisse relancer une nouvelle série face aux Campinois », glissait quant à lui Senne Lynen après que les Liégeois aient mis un terme à leur série de 17 matches en championnat sans défaite.

Mais comment, concrètement, les Bruxellois vont-ils devoir rapidement relancer la machine ?