Edition: un habitant de Lasne candidat à la reprise d’Editis

La nouvelle a fuité jeudi dans La Lettre A, puis a été confirmée vendredi à l’Agence France-Presse et plusieurs médias français : trois hommes d’affaires ont uni leurs forces in extremis pour faire une offre d’achat du groupe éditorial Editis, nº2 de l’édition française. Aux côtés de Stéphane Courbit, producteur audiovisuel français, et du Tchèque Daniel Kretinsky, déjà propriétaire de Marianne et Elle, figure le nom de Pierre-Edouard Stérin, 49 ans, Français exilé fiscal à Lasne (Brabant wallon), et que le grand public connaît en Belgique comme le développeur à l’international des boîtes-cadeau Bongo (appelées Smartbox en France).