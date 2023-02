Le football belge en deuil: Miklós Lendvai, ancien joueur du Sporting de Charleroi, est tragiquement décédé

Le milieu de terrain hongrois a évolué chez les Zèbres entre 2001 et 2004.

Le football belge est en deuil. Miklós Lendvai, ancien joueur du Sporting de Charleroi, est décédé tragiquement ce lundi 20 février à l’âge de 47 ans.

L’ancien milieu défensif hongrois a évolué chez les Zèbres entre 2001 et 2004 et y a disputé 36 matches. Avant Charleroi, Miklós Lendvai, avait aussi évolué à Geel et au Germinal Beerschot.