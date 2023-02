Disparition: Michel Deville, le réalisateur qui aimait jouer

Michel Deville, dont le décès le 16 février dernier a seulement été annoncé ce lundi par son épouse après ses funérailles (« Il détestait les cérémonies », explique-t-elle), était un des cinéastes français les plus discrets et les plus surprenants, apparaissant toujours là où on ne l’attendait pas. Et ce, depuis Benjamin ou les mémoires d’un puceau, qui lui valut le prix Louis Delluc en 1967. Avant, il y avait eu une dizaine de films où il imposait déjà, petit à petit, un style très personnel. Par la suite, il y avait eu Raphaël et le débauché, Le dossier 51, Eaux profondes, Péril en la demeure, Le Paltoquet (objet hors-norme à la distribution alléchante, rassemblant Michel Piccoli, Jeanne Moreau, Claude Piéplu, Richard Bohringer, Fanny Ardant, Jean Yanne, Philippe Léotard et Daniel Auteuil dans un huis clos où chaque arrivée de personnages était signalée par une petite musique) ou encore La lectrice.