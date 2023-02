Voici ce que risquent Tshibuabua (Seraing) et Bessilé (Eupen) après avoir été exclus ce week-end

Le défenseur français de Seraing a été expulsé à la 62e minute contre Zulte Waregem après avoir effectué un tacle les deux pieds en avant sur Nicolas Rommens et avoir heurté violemment la cheville de son adversaire. Pour cette faute, le parquet fédéral souhaite, outre une suspension de trois matchs, infliger une amende de 3000 euros.

Tshibuabua devra de toute manière se présenter à la Commission de discipline du football professionnel mardi après-midi. En effet, le parquet fédéral a également demandé la levée du sursis dont le Français avait bénéficié plus tôt dans la saison.

Loïc Bessilé (Eupen) a dû prendre rentrer aux vestiaires après 36 minutes contre l’Antwerp, après avoir poussé Gyrano Kerk dans le dos à l’intérieur du grand rectangle. Il a ainsi empêché Kerk de marquer de la tête dans un but complètement vide. La phase a entraîné un penalty et un carton rouge. En plus du match avec sursis, le parquet réclame également 500 euros d’amende à Bessilé.