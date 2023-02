Volodymyr Zelensky: «Si l’Occident cesse de nous aider, notre pays sera détruit»

Des sacs de sable à chaque entrée et aux fenêtres, des couloirs dont l’éclairage est réduit au minimum pour ne pas attirer les satellites russes, des peintures représentant la campagne ukrainienne et une alarme pour les missiles russes en approche. Le président Volodymyr Zelensky nous accueille dans une salle du palais présidentiel aux murs et ornements jaune et bleu – les couleurs nationales –, son bastion depuis que la Russie de Vladimir Poutine a tenté de le tuer, il y a presque un an, déclenchant par la même occasion la guerre qui se poursuit encore aujourd’hui. Zelensky se sait dans le collimateur du Kremlin, mais sourit, estime que l’histoire est de son côté, parle de ses enfants « qui sont mes superpouvoirs » et assure que la guerre « sera rapide, car la Russie manque de ressources et de la volonté de se battre ».