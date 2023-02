Kvaratskhelia et Osimhen, le duo de choc du Napoli que toute l’Europe envie

Khvicha et Victor. Le premier est né à Tbilissi, il y a 22 ans. Le second à Lagos, il y a 24 ans. Qui aurait pu imaginer qu’ils étaient faits l’un pour l’autre ? Or ils se trouvent à merveille dans ce Napoli qui n’a qu’un seul verbe : courir. Eux non plus, ils ne s’arrêtent jamais, un mouvement perpétuel.

Kvaratskhelia et Osimhen vivent chacun dans une réalité parallèle, augmentée en quelque sorte, tout en ne faisant qu’un avec l’équipe de Spalletti. Le Géorgien a surgi d’un autre temps ; le Nigérian a débouché d’une autre dimension.