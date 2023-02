Marc Coucke a rencontré les supporters d’Anderlecht ce lundi soir: «J’espère que c’est un nouveau départ»

Les grands absents se nommaient le « BCS », le noyau dur ayant boycotté ce rendez-vous. Après trois heures de réunion, le propriétaire du RSCA s’est exprimé. « C’était une discussion très animée », indique Coucke. « Mon but n’était pas d’apaiser les supporters présents. Chacun autour de la table a pu dire ce qu’il ressentait. Les fans veulent davantage de transparence. Je le comprends. On a parlé du rôle de Wouter Vandenhaute, du mercato sportif et de la situation financière. On a mis les points sur les « i ». Cette rencontre était nécessaire et on le refera dans quatre mois. »

Quelle sera la situation anderlechtoise à ce moment-là ? Personne ne le sait. Mais le milliardaire flamand sera toujours là. « Personne n’a exigé mon départ », avance-t-il. « Vous savez, un club n’est pas une démocratie et où il faut avoir l’adhésion de 100 % des supporters quand on prend une décision. Est-ce qu’il y a une rupture avec les supporters ? Avec une partie. Voire une toute petite partie. » Une pique envoyée au « BCS » qui réclame la tête de Wouter Vandenhaute. « Ce lundi, ce n’était pas un conseil d’administration », fait encore remarquer Coucke avant d’ajouter. « Wouter a été le bouc émissaire sur certains dossiers. »