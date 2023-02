L’art, galvaniseur d’une nation au front

Le Musée d’art occidental et oriental d’Odessa, et sa façade aux couleurs pétantes, est bien ouvert. Mais quand on pousse la porte, on débarque dans l’ombre. Un garde veille au grain. On a rendez-vous, on passe. Arrivés à l’étage, l’immense salle au parquet massif et plafonds kilométriques sonne vide. Des bustes, posés au sol, sont emmaillotés dans des draps noirs. On repère le nez, le crâne qui se dessinent sous le tissu.

Du rock émerge d’un rideau. Des joyeux drilles montent là une exposition. Les toiles sont encore posées au sol, autrement plus vivantes que les cadres vides d’à côté. Cinq artistes d’Odessa préparent leur vernissage, deux jours plus tard. Pour ouvrir Furious Style, une petite horloge numérique trône sur un piédestal. 4 : 39. 24/02. L’heure à laquelle le cours de la vie en Ukraine a dramatiquement été bouleversé, quand les premiers bombardements frappent la capitale Kiev. La guerre est partout, y compris dans les musées.