Ukraine, un an d’invasion: Odessa la multiculturelle, ville sous barricades

Envoyés spéciaux à Odessa (Ukraine)

Il trône, majestueux de son vert kaki, au beau milieu de la vieille ville d’Odessa, récemment classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Cet hôtel et ses verrières style Art déco attendront la fin de la guerre pour être rénovés. Sous cette beauté à six étages, un couple se bécote sur un banc. Dans leur dos, un autre couple attend des jours meilleurs pour se retrouver : un lion et une lionne en cuivre. Bien sagement empaquetées dans des sacs de sable qui dégueulent un peu, eux-mêmes entourés de boîtes anthracite, ces statues du XIXe siècle, d’Auguste Cain, sont protégées des bombardements, qui ont, pour l’heure, relativement épargné la si stratégique « perle de la mer Noire ». Une heure plus tôt, une alerte anti-aérienne avait assourdi la ville, sans perturber son quotidien. Depuis un an, les Ukrainiens en ont entendu d’autres.