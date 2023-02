En se rendant à Kiev, Biden a voulu faire comprendre à Poutine qu’il ne devait pas aller trop loin

Vingt-quatre heures avant le très attendu « discours à la nation » de Poutine annoncé par le Kremlin, le message de la Maison-Blanche est clair. Les Etats-Unis soutiennent plus que jamais l’Ukraine.

Le président américain déambulant tranquillement à pied dans les rues de Kiev lundi matin aux côtés de Volodymyr Zelensky, l’image vaut mieux qu’un long discours. C’est aussi la première visite d’un président américain en Ukraine depuis 2008. Vingt-quatre heures avant le très attendu « discours à la nation » de Poutine annoncé par le Kremlin, le message de la Maison-Blanche est clair. Les Etats-Unis soutiennent plus que jamais l’Ukraine, ils le montrent et le font savoir en prenant des risques dans une ville à portée de tir de missiles et de drones russes… même s’ils avaient prévenu Moscou quelques heures auparavant.