Guerre en Ukraine: la Belgique aide moins l’Ukraine que ses voisins

L’Allemagne et les Pays-Bas dépensent trois fois plus que la Belgique pour l’Ukraine.

L’aide militaire et humanitaire de la Belgique correspond à 0,05 % de son PIB, ce qui la place dans le bas du classement européen, selon la dernière étude du Kiel Institute for The World Economy, citée dans L’Echo et De Tijd mardi.

La Belgique a accordé directement l’équivalent de 245 millions d’euros en aides à l’Ukraine, dont 144,9 millions via un apport en matériel militaire, 94,8 millions en aides humanitaires et 4,96 millions en aides financières. Ces aides cumulées comptent pour seulement 0,05 % du PIB belge, ce qui place le pays hors du top 20 des plus gros donateurs mondiaux.

A titre de comparaison, l’Allemagne et les Pays-Bas dépensent trois fois plus pour l’Ukraine. Ce sont les Etats-Unis qui mènent la danse, et l’Europe qui tente de suivre. Deux acteurs majeurs, qui ont promis à eux deux 128 milliards d’euros d’aide.

Ce sont surtout les pays frontaliers de l’Ukraine qui font le plus d’efforts de dépenses, en fonction de leurs économies propres. Ainsi, les pays baltes ont aidé l’Ukraine à raison de près de 1 % de leur PIB.