Décès de l’avocat pénaliste Sébastien Courtoy: ce que l’on sait

Le pénaliste Sébastien Courtoy a été retrouvé mort ce lundi à son domicile, a confirmé ce lundi soir Me Henri Laquay, dont il était très proche. « Me Michel Degrève s’inquiétait de ne pas avoir de ses nouvelles, confie-t-il. Puis des bruits ont commencé à circuler, évoquant son décès. Michel est allé jusqu’à son domicile, et tous les proches y étaient réunis. Il était jeune, et c’est si soudain… Nous sommes totalement sous le choc. »

Me Courtoy assurait, avec Me Degrève, la défense de Smail Farisi, un des deux accusés du procès des attentats de Bruxelles qui comparait libre. Il avait montré, ce jeudi lorsque la cour d’assises s’était penchée sur le cas de cet accusé, qu’il comptait se battre pour son client, dont il avait souligné, employant des termes imagés comme il en avait coutume, l’alcoolisme et les capacités intellectuelles limitées, qui n’auraient pas pu, selon lui, lui permettre de déceler la radicalisation des frères El Bakraoui.