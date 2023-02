Amancio, légende du Real Madrid et champion d’Europe avec l’Espagne, est décédé

Amancio Amaro Varela, ancien joueur et président d’honneur du Real Madrid, est décédé mardi à l’âge de 83 ans. L’ancien attaquant, connu sous le nom d’Amancio, a porté le maillot madrilène pendant 14 ans, entre 1962 et 1976. En 471 matchs, il a inscrit 155 buts, terminant meilleur buteur du championnat d’Espagne en 1969 et 1970.

Sous le maillot du Real, Amancio a remporté 9 titres de champions d’Espagne, 3 Coupes d’Espagne ainsi qu’une Coupe d’Europe, la sixième du club. En 1964, il est devenu champion d’Europe avec la sélection espagnole. Cette même année, il a fini 3e au classement du Ballon d’Or.