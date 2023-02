«Courants polaires», «averses»… les prévisions météo région par région

Le temps sera généralement sec mardi avec un ciel assez nuageux, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Dans l’après-midi, des éclaircies devraient progressivement revenir à partir de la France.

La journée de mardi débutera sous les nuages bas avec du brouillard en Ardenne. En cours d’après-midi, le soleil devrait ci et là pointer le bout de son nez même si la grisaille pourrait persister jusqu’en fin de journée le long de la frontière avec les Pays-Bas. Le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 8 et 11 degrés.

Le vent sera d’abord faible de sud-ouest, sur le nord du pays encore parfois temporairement modéré. Dans l’après-midi, il deviendra faible et variable ou de secteur sud-est sur l’ensemble du pays.

Ce soir, les éclaircies s’élargiront mais des bancs de nuages bas pourraient encore traîner sur le nord du pays. Durant la nuit, la nébulosité redeviendra progressivement plus abondante à partir de la frontière française avec là, déjà quelques précipitations possibles en fin de nuit. Les températures redescendront entre -1 degré en Haute Ardenne et +3 degrés dans le centre.

Mercredi matin, une zone de pluie transitera de l’ouest au centre. L’est du pays profitera encore temporairement d’un temps sec et de quelques éclaircies. Les pluies intermittentes faibles à parfois modérées progresseront ensuite vers l’est et gagneront finalement toutes les régions en cours d’après-midi. Les maxima varieront entre 8 et 12 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud, tournant au sud-ouest.

Jeudi, des courants polaires plus froids et légèrement instables envahiront notre pays. Quelques précipitations résiduelles pourront encore se produire sur l’est du pays le matin, puis la nébulosité deviendra plus variable avec parfois de larges éclaircies. Quelques averses isolées resteront possibles, surtout sur l’ouest et le centre du pays. Les maxima varieront entre 5 et 9 degrés. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, et s’orientera entre le nord et le nord-ouest.