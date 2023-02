La régulation des réseaux sociaux n’affaiblit pas la liberté d’expression, elle la renforce Il est nécessaire de réglementer les réseaux sociaux afin de limiter les fake news, discours haineux et théories du complot aux conséquences désastreuses pour nos sociétés. Dans le même temps, il n’est pas acceptable que certains gouvernements utilisent le prétexte de ces appels légitimes à la réglementation pour censurer l’internet et en faire un objet de contrôle.

Carte blanche - Par le Dr. Tawfik Jelassi, sous-directeur général de l'Unesco pour la Communication et l'Information Publié le 21/02/2023

Des milliers de personnes envahissant les institutions démocratiques au Brésil et aux États-Unis, des élections faussées et minées dans de nombreux autres pays, des vies mises en danger pendant la pandémie de covid, des violences et des atrocités contre des minorités ethniques. Tous ces événements ont un point commun : ils ont apparemment été exacerbés par des mensonges, des discours de haine et des théories du complot qui se sont répandus comme une traînée de poudre sur les plateformes de réseaux sociaux.

Après moult discussions, il est temps d’agir. Il nous faut forger une approche commune pour faire de l’information en ligne un bien public, conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme. Et c’est pour y travailler que la directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, a pris l’initiative de convoquer une conférence à Paris du 21 au 23 février, réunissant des milliers de représentants de gouvernements, de régulateurs, d’entreprises de médias sociaux, d’universités et de la société civile.

Un risque existentiel pour l’humanité

Car la diffusion de la désinformation, ainsi que la négation de faits scientifiquement établis sur des sujets tels que le changement climatique, représentent « un risque existentiel pour l’humanité », comme l’a rappelé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Gutérres, lançant un appel mondial à l’action. L’Unesco, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, a pour mandat mondial de promouvoir la libre circulation des idées. Elle dirige les efforts de l’ONU pour promouvoir la liberté d’expression et l’accès à l’information. À lire aussi Story Killers: au cœur de l’industrie de la désinformation

Et ces derniers sont en danger. Car le modus operandi actuel des réseaux sociaux contribue à semer l’extrémisme. Un rapport de l’Unesco de 2022 a ainsi révélé que 49 % des informations portant sur l’Holocauste publiées sur la plateforme Telegram déformaient ou niaient les faits. C’est ce type d’exemples, entre autres, qui suscite, au sein de la communauté internationale, une demande pour que des directives soient formulées et mises en œuvre, afin de mettre un terme à la propagation en ligne de la désinformation, des discours de haine et des théories du complot.

Aucun motif de censure

Il ne faut toutefois pas se tromper d’ennemi. Il est légitime d’appeler à réguler efficacement les médias sociaux, au lieu d’attendre des grandes entreprises du secteur numérique qu’elles surveillent et modèrent leur propre contenu. Mais ceci ne doit pas être, pour les gouvernements, un motif pour imposer la censure. Selon l’institut Freedom House, en 2022, la liberté de l’internet dans le monde a reculé pour la douzième année consécutive. Son rapport met en garde contre le risque de diviser l’internet « en un patchwork d’enclaves répressives ». De même, la coalition #KeepItOn, qui défend le libre accès à l’internet, rappelle qu’en 2021, près d’un demi-milliard de personnes ont été affectées par des coupures d’internet, les autorités de dizaines de pays ayant fait de la cybercensure un outil de contrôle.

La liberté d’expression est un droit de l’homme fondamental et non négociable dont toute personne peut jouir.

Le droit à l’information

Un élément fondamental du principe de la liberté d’expression est de protéger le droit de chercher et de recevoir des informations – un droit directement mis en cause par la diffusion de fausses informations, de discours haineux et de théories du complot. Chaque fois qu’un algorithme d’un réseau social promeut activement un contenu trompeur ou haineux afin d’augmenter l’engagement des utilisateurs, le droit de ceux-ci de chercher et de recevoir des informations est violé. La protection de cette vision intégrale de la liberté d’expression doit faire partie de toute régulation de l’espace numérique.

Où se trouve donc le juste équilibre ? Comment pouvons-nous réguler, tout en protégeant la liberté d’expression et d’autres droits fondamentaux ? C’est pour répondre à ces questions cruciales que l’Unesco a lancé des consultations approfondies avec des experts, des membres des organismes de régulation, des entreprises technologiques, de la société civile, des universités et des organisations internationales, afin d’élaborer un ensemble des lignes directrices pouvant servir de modèle pour la régulation des réseaux sociaux dans les pays du monde entier.

Apporter une réponse mondiale coordonnée

Aux premiers jours de la télévision commerciale, nous avions collectivement accepté qu’un secteur libre et indépendant de la radiodiffusion devait être organisé par un système de régulation solide, doté de freins et de contrepoids démocratiques. À lire aussi La guerre en Ukraine «a alimenté l’antisémitisme», dénonce l’Agence européenne des droits fondamentaux

Je suis convaincu que les décennies d’expérience de l’Unesco en matière de promotion de la liberté d’expression dans le monde entier et nos larges consultations nous placent dans une position idéale pour apporter une réponse mondiale coordonnée.

Il s’agit d’un sujet extrêmement difficile et complexe, mais nous ne pouvons plus accepter l’état actuel de paralysie mondiale. C’est l’avenir de la démocratie et des droits de l’homme qui est en jeu.