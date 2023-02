Salmonelle: l’Afsca rappelle un produit

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a rappelé des chipolatas au poulet merguez, vendues dans les magasins Intermarché et Intermarché by Mestdagh. En cause, la possible présence de salmonelle.

Le produit a été vendu entre le 16 et le 20 février 2023. Pour plus d’informations, le consommateur peut appeler Paas Food Industries au 089/779983.