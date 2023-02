Blomstedt: la force tranquille des convictions

Alpha

On n’arrête pas de revenir sur le talent de pédagogue d’Herbert Blomstedt. Il fit un temps le bonheur de la Staatskapelle de Dresde avant d’exploser au disque avec son arrivée à San Francisco. À partir de 2005, il a accompagné l’autre grand orchestre de l’ex-Allemagne de l’Est, celui du Gewandhaus de Leipzig. Ensemble, ils ont bâti un cycle brucknérien que la notice résume justement en trois mots : « Sans vanité aucune ». Un comble quand on parle des plus impressionnantes cathédrales sonores de l’histoire de la musique. Blomstedt, lui, nous parle en termes d’équilibre, de clarté et de naturel des tempi. Rien d’inutilement spectaculaire ici mais la force tranquille des convictions. Comme nous le dit le chef parlant de Bruckner : « On y rencontre son âme. Il a trouvé cet éternel à travers la musique et non pas à travers la religion ». Et à partir de là il nous offre des lectures du juste milieu qui rayonnent avec une constance revigorante.