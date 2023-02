Le bien à la loupe, à Gembloux: un appartement idéal pour une famille (photos)

Cet appartement récent (2015) est situé à Gembloux, dans un quartier résidentiel proche du centre et des grands axes routiers. Il propose trois chambres, deux salles d’eau, un séjour avec cuisine ouverte, une terrasse privative ou encore deux emplacements de parking privatifs. Le bien se caractérise aussi par d’excellentes performances énergétiques (PEB A) et un très bon état général dus notamment à sa construction récente. Il s’agit donc d’un appartement clé en main et idéal pour une famille.

1

Situation

L’appartement est situé au premier étage d’un ensemble résidentiel récent proche du centre de Gembloux. Les immeubles sont organisés autour d’une petite place végétalisée et l’environnement direct du bien est majoritairement résidentiel. On trouve cependant quelques services à proximité, des écoles et des arrêts de bus accessibles à pied, ou encore la Nationale 4 (à 850 mètres) qui longe plusieurs commerces et permet un accès en dix minutes à l’autoroute E42. Le centre de Gembloux, sa gare et de nombreuses autres facilités sont accessibles en cinq minutes en voiture, alors qu’il faut compter une vingtaine de minutes de route pour rejoindre les villes de Wavre ou Namur.

2

Etat général

Construit en 2015, l’appartement se distingue par des équipements récents et d’excellentes performances énergétiques puisque son PEB est de A. Il comporte notamment des châssis double vitrage en aluminium, une chaudière individuelle au gaz, une ventilation double flux ou encore une installation électrique conforme (compteur individuel bi-horaire), en plus de l’isolation. La cuisine et les salles d’eau sont entièrement équipées avec des appareils récents. Construit il y a moins de dix ans, l’appartement n’a pas subi de travaux dernièrement et il est en très bon état général. Son accès est sécurisé par une porte blindée ainsi qu’un vidéophone, tandis que l’immeuble est équipé d’un ascenseur et de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

3

Disposition

L’appartement est composé d’un espace de vie et un espace de nuit reliés entre eux par la terrasse et le hall d’entrée. Ce dernier dispose d’un WC, d’un espace vestiaire et mène, via un petit couloir, au séjour d’environ 40 m2. Le living rassemble des coins salon et salle à manger, une cuisine ouverte avec buanderie attenante et un accès à la terrasse. L’espace de nuit, quant à lui, est organisé autour d’un couloir qui dessert une salle de bain et trois chambres (ou bureau) de 11 à 15 m2. L’une de ces chambres est organisée en suite avec une salle de douche attenante et un accès à la terrasse de l’appartement. Les habitants bénéficient aussi d’une petite cave (2 m2) et de deux emplacements de parking privatifs au sous-sol, d’un local et un parking à vélos communs.

4

Prix

L’appartement est mis en vente à 335.000 euros, prix à partir duquel les acheteurs peuvent formuler une offre. Le bien est de construction récente (2015) et ne nécessite donc pas de travaux dans l’immédiat. Les charges communes s’élèvent à environ 130 euros par mois.