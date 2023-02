Loïs Openda sur l’arrivée de Domenico Tedesco à la tête des Diables: «Je me suis demandé s’il me connaissait, mais c’est à moi de faire mes preuves» (vidéo)

Loïs Openda s’est exprimé sur l’arrivée de Domenico Tedesco comme nouveau sélectionneur des Diables rouges. Interrogé au micro de la RTBF, l’attaquant de Lens a avoué qu’il ne savait s’il ferait ou non partie des plans du nouveau sélectionneur national. « Je me suis demandé s’il me connaissait, s’il allait me sélectionner, si j’allais faire partie de ses plans », a-t-il confié. « On le saura dans la prochaine sélection. C’est à moi de prouver que je peux en faire partie en mars. Si j’y suis, j’espère que ce sera une belle période avec ce coach. »

« Je ne suis pas vraiment inquiet, disons qu’il y a du suspense », a-t-il ensuite poursuivi. « Je sais ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable d’apporter en équipe nationale comme en club. C’est au coach de faire les choix. Je ne peux pas l’obliger à me sélectionner. S’il y a déjà eu un contact ? Non, mais je pense qu’il a déjà analysé pas mal de matches. Il doit avoir un petit oeil sur moi. »