Le Chat va jouer au Parc de Bruxelles

Avec le printemps, les animaux sortent du bois et, dans le Parc de Bruxelles, une invasion de très grosses bestioles est d’ores et déjà annoncée. Dès le 10 mars et jusqu’au 30 juin, on y croisera en effet les sculptures géantes du Chat de Geluck qui avaient fait un malheur sur les Champs-Elysées à Paris.

Après s’être promené dans diverses villes françaises (Bordeaux, Caen), suisses (Genève, Montreux) et même à Monaco, le Chat revient donc à la maison, en trois dimensions. Au total, 22 sculptures monumentales seront dans le parc dont deux réalisées spécialement pour l’occasion. Une appli Le Chat, disponible gratuitement et dans 3 langues, servira d’audio-guide, augmenté de photos, dessins et vidéos. Parallèlement, une exposition inédite de dessins, sérigraphies, toiles et objets de Philippe Geluck sera présentée à la galerie Huberty-Breyne, du 11 mars au 11 mai.