La liste des restaurants belges auréolés d’un «Bib Gourmand» alliant «qualité et prix serrés»

Le guide Michelin Belgique et Luxembourg a dévoilé mardi les vingt-deux tables qui décrochent un label « Bib Gourmand » en 2023

Le guide Michelin Belgique et Luxembourg a dévoilé mardi les vingt-deux tables qui décrochent un label « Bib Gourmand » en 2023. Cette distinction est remise aux restaurants qui allient cuisine de qualité et prix serrés, et qui proposent donc un trois services au prix d’environ 45 euros. Pour la liste complète, tenant compte des déclassements, il faudra attendre la présentation du dernier guide, le 13 mars prochain.

La nouvelle fournée de « Bib Gourmand » est faite de « cuisines au répertoire très varié », « d’assiettes originales et savoureuses », selon le directeur de la Sélection des Guides Michelin au Benelux, Werner Loens. « En plus de nous régaler au quotidien, ces tables réussissent la prouesse, dans un contexte économique difficile, de concilier cuisine de qualité et additions mesurées ».

La majorité des nouvelles adresses se situent en Wallonie : « La Marelle Café » à Blaregnies, « Vilain » à Charleroi, « Durbuy Ô » à Durbuy, « Les coudes sur la table » à Embourg, « Le Saint-Michel » à la Roche-en-Ardenne, « Le cabochon » à Liège, « Les 4 saisons » à Marche-en-Famenne, « Le val d’Heure » à Montigny-le-Tilleul, « L’Espièglerie » à Namur et « Pluriel » à Transinne.

Le Grand-Duché du Luxembourg se voit doté d’un nouveau « Bib Gourmand » avec « Bazaar », situé dans la capitale.

Concernant Bruxelles, c’est à Saint-Gilles que se trouvent deux des adresses distinguées cette année : « Nénu » avec sa cuisine d’inspiration vietnamienne et « iOda » avec ses assiettes végétales. Une troisième table, le « Selecto », est installée dans le quartier de la place Sainte-Catherine, dans le centre de la capitale.

En Flandre, les nouveaux « Bib gourmand » sont « Ko’uzi » à Anvers, « Glou Glou » à Borgerhout, « Moonstone » à Genk, « Le Baan Thaï » à Gand, « Elea Ouzeri » à Kontich, « De Garage » à Courtrai, « Boris & Maurice » à Sint-Amandsberg et « Ferment » à Sint-Kwintens-Lennik.