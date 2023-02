Moscou exige que les Etats-Unis retirent d’Ukraine «soldats et équipements» de l’Otan

La diplomatie russe a convoqué mardi l’ambassadrice américaine à Moscou pour lui remettre une note exigeant des Etats-Unis le retrait des « soldats et équipements » de l’Otan en Ukraine, référence à l’aide militaire que Kiev reçoit des Occidentaux.

« Il a été noté en particulier que pour aboutir à une désescalade de la situation, Washington doit prendre des mesures en vue du retrait des soldats et équipements américains et de l’Otan, et cesser ses activités antirusses », a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Cette demande de Moscou intervient quelques instants après un discours de Vladimir Poutine à la nation, dans lequel il a accusé l’Occident d’utiliser le conflit en Ukraine pour « en finir » avec la Russie.

Selon M. Poutine, les alliés occidentaux de Kiev, dont en premier lieu les Etats-Unis, portent « la responsabilité » de l’escalade sur le champ de bataille depuis un an. Dans son communiqué, la diplomatie russe a aussi indiqué que les livraisons d’armes américaines à l’Ukraine « prouvent clairement la fausseté et le mensonge de l’affirmation de la partie américaine selon laquelle les Etats-Unis ne sont pas partie prenante du conflit ».

Moscou a par ailleurs appelé Washington à « fournir des explications concernant les explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2 et ne pas interférer dans l’enquête objective pour identifier les coupables ». En septembre dernier, ces deux gazoducs qui relient la Russie à l’Allemagne avaient été sabotés, interrompant les livraisons de gaz russe à l’Europe via ces infrastructures.