Junn: chercher la lumière

Eclipse Music

Cet album, on le découvre comme on se délecte d’un bonbon acidulé. Ses couches se dévoilent petit à petit. C’est doux et sucré. Puis un soupçon d’acidité s’impose. Qui laisse la place à une suavité moelleuse. Qui s’efface devant un court orage piment cannelle. Qui s’adoucit à nouveau. Et qui laisse dans l’oreille comme dans la bouche un goût de plénitude bien agréable. Les chansons d’Anu Junnonen sont simplement belles, qu’elles parlent de comète, de George Floyd, d’être une guerrière, de chercher la lumière, d’écouter. Sa voix nous emporte. Et les arrangements concoctés avec Gil Mortio et Alain Deval sont magnifiquement justes. J’adore Comet, Warrior, Georges’s Lullaby, qui sont de petits bijoux. Et sa version de Trains and Boats and Planes, de Burt Bacharach et Hal David, est époustouflante.