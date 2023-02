Junn à propos de son album «Komeetta»: «Je voulais simplement écrire des chansons»

L’album est signé Junn. Pour Anu Junnonen, venue de sa lointaine Finlande à Bruxelles en 1998 et devenue une des chanteuses qui comptent en Belgique dans ce domaine mosaïque qu’est le jazz, qui peut s’approcher du rock, du latino, du classique, de l’électro et, comme ici, d’une pop subtile, délicate et accrocheuse. Rencontre avec la chanteuse, compositrice et autrice d’un trio créé avec Gil Mortio et Alain Deval.

Pourquoi Bruxelles ?