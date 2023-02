«Alaska Daily»: la vérité sur l’affaire Gloria Nanmac

Hillary Swank est productrice et actrice principale de cette série qui s’inspire d’une enquête journalistique sur la mort de jeunes filles autochtones en Alaska.

Alaska Daily, série en 6 épisodes (45’) sur Disney +

Journaliste de renom unanimement respectée, vedette dans la profession, Eileen Fitzgerald (Hillary Swank) met la dernière main à une enquête qui s’annonce retentissante, mettant en cause le ministre américain de la Défense. Qu’une jeune collègue croie bon de lui rappeler qu’une seule source, aussi crédible soit-elle, ne garantit pas une information correcte, n’est pas tellement de son goût et de nature à faire baisser la pression, à l’heure du bouclage. Le lendemain de la publication, la douche froide s’abat sur elle, avec le démenti officiel, et alors que sa source s’est mystérieusement évaporée. Sa réputation ternie, massacrée même sur les réseaux sociaux, Fitzgerald peut commencer à manger son pain noir.