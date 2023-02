Salmonelle, allergène non mentionné...: l’Afsca rappelle un grand lot de produits vendus en supermarché

La société Paas Food Industries procède mardi, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), au rappel du produit chipolata de poulet merguez en raison de la présence possible de salmonelle, indique-t-elle dans un communiqué.

Il s’agit de chipolata de poulet merguez emballées dans une barquette en plastique et avec pour date limite de consommation le 22 février 2023. Le produit a été commercialisé entre le 16 février et le 20 février et affiche comme numéro de lot le 217174.

L’entreprise demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente d’Intermarché/Intermarché by Mestdagh dans lequel il a été acheté.

Pour toute question complémentaire, les clients peuvent s’adresser au service clientèle de Paas Food Industries via le numéro de téléphone 089/77.99.83.

La salmonelle est un type de bactérie qui peut provoquer des symptômes tels que des diarrhées, de la fièvre et des crampes d’estomac. C’est l’une des infections d’origine alimentaire les plus courantes.

Rappel chez Delhaize

Le produit Fromage & Pesto dip (90g) de la marque Delhaize contient l’allergène « cacahuètes». Cet allergène n’est pas mentionné sur l’étiquette. Delhaize a donc décidé, en concertation avec l’AFSCA, de retirer ce produit de la vente.

Si vous êtes allergique aux cacahuètes, ne consommez pas ce produit et retournez-le au point de vente. Les personnes ne présentant pas d’allergie aux cacahuètes peuvent le consommer sans aucun risque.

Info produit :

Nom : Fromage & Pesto dip 90g

Marque : Delhaize

Code EAN : 5400119578226

Date de péremption (DLC) : 10/03/2023

Période de commercialisation : du 20/02/2023 au 21/02/2023 inclus

Avertissement de Albert Heijn

En consultation avec l’AFSCA, Albert Heijn a décidé de retirer 3 variétés de dips de la vente. Les produits peuvent contenir l’allergène « arachides », qui n'est pas mentionné sur les étiquettes.

Les clients souffrant d'une allergie aux arachides sont priés de ne pas consommer les produits et de les rapporter dans un magasin Albert Heijn, où ils leurs seront remboursés.

Description des produits :

Catégorie du produit : apéro/dips

Nom du produit et (DDM - date de durabilité minimale):

- AH trio saus (honing-mosterdsaus, tartaarsaus en pestomayonaise) avec DDM 10-03-2023

- AH spread en dips groene pesto avec DDM 10-03-2023

- AH hummus pesto avec DDM 09-03-2023.

Marque : Albert Heijn

Nature de l’emballage : pots en plastique