Vladimir Poutine à la nation russe: «Tout pour la victoire. La vérité est avec nous !»

Correspondant à Moscou

Encore un beau discours en bon père de la patrie… » Le sourire en coin, Loudmila a suivi mardi depuis sa cuisine à la télévision l’adresse à la nation de Vladimir Poutine. Et, après deux heures d’une intervention au vitriol contre les Occidentaux et pleine de promesses pour les Russes, cette mère de famille ne manquait pas d’ironie pour le chef du Kremlin. « Toujours les mêmes mots. Mais, au final, quels sont désormais les objectifs ? », s’interroge Loudmila, simple Russe parmi tant d’autres entre apathie et scepticisme. Sans surprise, après cette longue adresse présidentielle, « il n’y a aucun commentaire sur nos messages des réseaux sociaux. On parle plus de nos affaires à nous. Un non-évènement ce discours ! », ironise Loudmila.