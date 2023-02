Virginie Efira, la nouvelle star du cinéma français

Irrésistible, ultra-sexy, ultra-chic, ultra-tendance, total glamour. Canon sur tapis rouge à Cannes, Venise, Marrakech, Toronto. En mini-short, longue robe à paillettes ou veste de velours. Depuis des mois, la presse française n’a d’yeux que pour Virginie Efira, et aligne les superlatifs à son égard. Chacune de ses apparitions provoque l’admiration du sans-faute. A la ville comme à l’écran, elle tord subtilement le cou aux conventions et bluffe tout le monde par son aisance, avec un sens du style irréprochable, comme au Festival de Cannes en mai dernier où elle fut impériale en maîtresse de cérémonie. En 2022, elle était l’actrice principale de deux des plus beaux films français de l’année : Revoir Paris, d’Alice Winocour, et Les enfants des autres, de Rebecca Zlotowski. Elle était également à l’affiche de En attendant Bojangles, de Régis Roinsard et Don Juan, de Serge Bozon. Et elle a tourné dans la mini-série d’Eric Rochant, Tout va bien, pour Disney +.