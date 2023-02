Lindon Selahi: «Je devais revenir au Standard durant l’été dernier»

C’est au bord des eaux limpides de l’Adriatique, à Rijeka, qu’on a retrouvé Lindon Selahi. Âgé de 23 ans aujourd’hui, le milieu de terrain belgo-albanais y coule des jours heureux, même si, après un an et demi de présence en Croatie, il sait qu’il n’y restera sans doute plus très longtemps. « Le club de Rijeka, qui vit de transferts pour survivre financièrement et en fait donc beaucoup, ne conserve jamais ses joueurs au-delà d’une période de deux ou trois ans », dit-il d’emblée. « Rijeka, c’est, pour un footballeur, un lieu de passage. Ce club a accueilli, en début de saison, huit nouveaux joueurs. Peut-être y en aura-t-il dix dans quelques mois. Et si l’un d’eux reçoit une proposition, celle-ci sera toujours prise en considération… »

« J’aurais été exclu »

En Belgique, où il est né et où il a grandi, Lindon Selehi est surtout connu pour avoir fait partie de ce qu’on a appelé la génération dorée du Standard, celle de ces joueurs nés en 1999 et promis au plus bel avenir, dont la plupart avaient déserté les bords de Meuse très tôt pour répondre à l’appel des sirènes étrangères, comme Zinho Vanheusden, Adrien Bongiovanni et Thibaud Verlinden. Selahi, lui, était resté à Sclessin, sans vraiment y recevoir sa chance. Il n’a d’ailleurs disputé que 45 petites minutes sous le maillot rouche, le 10 mai 2018 à Anderlecht, en plein cœur des Playoffs 1. Grâce à deux buts d’Edmilson et un d’Emond, le Standard, inarrêtable, s’était imposé 1-3 au Parc Astrid.