Baptême de l’art: la Belgique se construit en un jour

Ne laissez pas vos super-pouvoirs au vestiaire. Samedi prochain, pour son 4e Family Day, le musée BELvue dédie une journée entière aux superhéros et superhéroïnes qui ont fait la Belgique. Son truc, à cette institution située au cœur de Bruxelles, c’est de « favoriser le développement d’une conscience historique. » Stimuler la réflexion critique sur les enjeux de la démocratie, parler de prospérité, de solidarité, de migrations à travers des expos temporaires et plus de 200 objets – d’art, de design ou ordinaires, références à des exploits sportifs ou des découvertes scientifiques – liés à la Belgique d’hier et aujourd’hui.