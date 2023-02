Giuliano da Empoli: «Poutine ne respecte que la force, c’est la seule façon de l’arrêter»

Incroyable destin que celui d’un roman écrit avant l’invasion russe de l’Ukraine et qui décrit l’intérieur du Kremlin et du pouvoir russe au moment où le monde entier s’interroge à ce sujet. Etre dans la tête de Poutine : c’est ce qui fait le succès du livre depuis des mois, et c’est aussi ce que lui reprochent des spécialistes français de la Russie, relayés à la une du New York Times. La vision du Mage serait dépassée, romancée, voire complaisante et aurait en tout cas trop d’influence sur les dirigeants français, Macron en tête. L’auteur dégaine ses réponses.

Votre livre rencontre un énorme succès. Combien avez-vous vendu d’exemplaires à ce stade ?