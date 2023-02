Inter Milan – Porto: pour Sergio Conceiçao, c’est l’heure des retrouvailles

Le 14 mai 2020, Sergio Conceiçao avait posté un message sur Twitter pour célébrer les 20 ans du deuxième et dernier scudetto de la Lazio, dont il a défendu les couleurs de 1998 à 2000 (et quelques mois en 2003). « Un jour inoubliable pour tous les Laziali et aussi pour moi : 18h04 il y a 20 ans, on a laissé exploser notre joie ! » L’ex-nº7 « biancoceleste » avait joint une photo d’équipe à son message commémoratif. On y voyait, entre autres, son compatriote, Fernando Couto, Sandro Nesta, Roberto Mancini, Diego Pablo Simeone, et lui, Sergio Conceiçao, en plein centre du cliché, avec la main d’un joueur à la chevelure couleur jais qui soutient son bras triomphant : celle de Simone Inzaghi, attaquant à sa première saison avec les « Aigles ».

Conceiçao-Inzaghi, une saison historique à la Lazio