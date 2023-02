Red Flames: une finale de prestige face à l’Angleterre à l’Arnold Clark Cup (vidéos)

Les Red Flames vont disputer la finale de la seconde Arnold Clark Cup (tournoi quadrangulaire). A l’inverse du foot masculin, où le calendrier n’offre plus cette latitude, les tournois internationaux amicaux chez les femmes ont encore de l’importance et sont envisagés avec autant de sérieux et de motivation. Après l’expérience victorieuse en Pinatar Cup en février 2022, Ives Serneels et ses joueuses ont intégré un plateau relevé à l’invitation de l’Angleterre : l’Italie et la Corée du Sud, toutes deux qualifiées pour le Mondial 2023 contrairement aux Belges, et bien sûr les Lionesses, championnes d’Europe en titre sur leurs terres l’été dernier et candidates au sacre mondial en 2023.