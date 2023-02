Accidents de la route: le nombre de tués augmente

L’évolution est cependant inégale d’un pays à l’autre, et dans certains le nombre de tués a dépassé les statistiques pré-pandémie. C’est le cas aux Pays-Bas (+4 % de 2019 à 2022) et en Irlande (+11 %) par exemple. Sur les routes belges, le nombre de tués reste, toujours selon ces chiffres préliminaires, inférieur à celui de 2019 (-7 %), même s’il y a eu un bond (52 tués par million d’habitants) par rapport à 2020 (43) et 2021 (45).

Sur l’ensemble de l’UE, le nombre de tués sur les routes était de 46 par million d’habitants en 2022.