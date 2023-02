Coup dur pour Kevin De Bruyne: le Diable rouge doit faire une croix sur la Ligue des champions cette semaine

Kevin De Bruyne et le Français Aymeric Laporte n’étaient pas présents lors de l’entraînement de Manchester City ouvert aux médias, mardi, à la veille du match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig. Un indice par rapport à ce qui a été annoncé ensuite. En effet, le club mancunien a dévoilé les noms des joueurs sélectionnés pour cette rencontre. Et ces deux éléments ne sont pas repris.

Le noyau : Kyle Walker, Rúben Dias, Kalvin Phillips, Nathan Aké, Ilkay Gündogan, Erling Haaland, Jack Grealish, Rodrigo, Stefan Ortega, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Sergio Gómez, Manuel Akanji, Riyad Mahrez, Ederson, Máximo Perrone, Scott Carson, Phil Foden, Shea Charles, Cole Palmer, Rico Lewis, Alexander Robertson.

La fin des interrogations

Le champion d’Angleterre se déplace ce mercredi à Leipzig en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les absences de De Bruyne, meneur de jeu des Cityzens, et du défenseur Laporte lors de l’entraînement de mardi suscitaient des interrogations quant à leur disponibilité pour ce match. Tous deux avaient joué samedi passé lors du partage 1-1 à Nottingham Forrest, Laporte restant sur la pelouse les 90 minutes et De Bruyne étant remplacé à deux minutes de la fin. On ne connaît pas encore la raison de ces absences.