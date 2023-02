«Les choses simples»: prenons le temps

D’Eric Besnard, avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain, 95 mn.

Un célèbre entrepreneur (Lambert Wilson), sorte d’Elon Musk à qui tout réussit et qui a été élu l’homme le plus sexy de l’année, tombe en panne sur une route de montagne. Pierre (Grégory Gadebois), qui vit à l’écart du monde moderne au milieu de cette nature sublime, lui vient en aide. Vincent, qui savoure tout à coup cette interruption forcée dans sa course effrénée, s’incruste, bouscule Pierre sur le terrain sentimental et se demande si, finalement, il vit la vie qu’il a envie de vivre.