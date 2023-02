Mauvaise nouvelle si vous comptez vous rendre aux JO de Paris: vos chances d’assister à ces compétitions baissent en flèche

Plusieurs sports, dont l’escrime, l’escalade et le skateboard, proposés depuis une semaine à la vente par packs de trois billets minimum pour les prochains JO de Paris qui débutent dans un an et demi, sont d’ores et déjà épuisés, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

« Ça part très bien, très fort. En moins d’une semaine, on a déjà des sports qui sont partis, mais seulement pour cette phase de vente », explique Paris 2024.

Les chanceux qui ont été tirés au sort parmi les 3 millions d’inscrits au tirage au sort pour cette première phase de vente avec 3 millions de billets en jeu, mais uniquement par pack de trois tickets minimum (30 tickets maximum), ne peuvent désormais plus avoir accès à sept disciplines.

L’escrime, l’escalade, le BMX free-style, le BMX Racing, le skateboard, le triathlon et le breaking ne sont en effet « plus disponibles », précisent les organisateurs. La vente par packs a débuté le 15 février, avec près d’un million de billets sur les trois millions mis en vente, accessibles à 24 euros.

Parmi les sports les plus demandés lors de cette première phase figurent dans l’ordre l’athlétisme, le beach-volley et le football, assurent les organisateurs.

« Mais tous les billets de ces sports déjà épuisés n’ont pas été mis en vente lors de cette première phase », indique Paris 2024, « ceux qui veulent des billets pour ces sports pourront tenter leur chance lors de la deuxième phase de vente au détail ».

En effet, à partir du 15 mars s’ouvre une nouvelle période de vente lors de laquelle près de 7 millions de billets seront en vente au détail, couvrant « 100 % des sessions sportives », précise Paris 2024.