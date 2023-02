Podcast – Jean-Paul Marthoz: «S'approcher des lignes de front, c'est un exercice extrêmement délicat»

Grâce aux reporters de guerre et aux journalistes, le déroulement des conflits armés est révélé au grand jour dans la presse. Mais la couverture médiatique de l’offensive russe en Ukraine n’est pas une mission aisée. La dangerosité du conflit et la difficulté d’accès aux combats sur le front rendent la tâche plus ardue.

Après un an de combats, que peut-on dire du traitement médiatique de cette guerre ? Camille Petoud a posé la question à Jean-Paul Marthoz, journaliste, chroniqueur au Soir et auteur du livre En Première ligne.